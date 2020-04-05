Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

Киево-Печерскую лавру с 4 апреля закрыли на карантин из-за распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу лавры.

Отныне богослужения в Киево-Печерской лавре будут осуществляться в закрытом режиме без участия прихожан и паломников, при этом будет вестись онлайн-трансляция. Ограничения продлятся до завершения карантина в Украине.

"Убедительная просьба всем прихожанам лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере", - заявили в лавре.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко рассказал о потерях Киева от карантина из-за коронавируса. Из-за карантина бюджет Киева теряет более полутора миллиарда гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что городской совет Запорожья отказался останавливать общественный транспорт в городе из-за усиления карантина. Мэр города заявил, что в понедельник весь общественный транспорт выйдет на маршруты, несмотря на постановление Кабмина.

Кроме того, из-за усиления карантина в Запорожье закрыли доступ на остров Хортица, который является национальным заповедником. Остров будет закрыт для посетителей минимум до 24 апреля.