Киев из-за карантина теряет более полутора миллиардов гривен

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

При этом Киевсовет выделит дополнительные средства на медицину

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о месячных потерях столицы от карантинных мер, введенных из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам главы столицы, из-за карантина бюджет Киева теряет ежемесячно более полутора миллиардов гривен.

"Потери 1,6 миллиарда. Мы подсчитали предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, сегодня не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США", - заявил он.

При этом Кличко рассказал, что Киевсовет пересмотрел бюджет столицы и решил выделить дополнительные 894 млн гривен на медицинскую отрасль.

"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений, от 5 до 10 тысяч гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. И они должны получать нормальную зарплату", - отметил мэр Киева.

Напомним, ранее Кличко сообщал, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили свыше 30 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 апреля, по данным Кличко, в столице выявлено 245 зараженных коронавирусом.