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В Запорожье отказались остановить движение общественного транспорта

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 15:17
В Запорожье отказались остановить движение общественного транспорта
Фото: дезинфекция автобусов в Запорожье (facebook.com / Владимир Буряк)

В транспорт будут пропускать только пассажиров в масках

В Запорожье решили не прислушиваться к рекомендациям Кабинета министров и отказались прекращать движение общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина из-за коронавируса. Об этом заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

По словам Буряка, в понедельник весь общественный транспорт выйдет на маршруты, несмотря на постановление Кабмина об усилении карантинных мер. Свое решение мэр Запорожья объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

"Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов... Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение - завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты", - написал он.

При этом Буряк подчеркнул, что в общественный транспорт будут допускать исключительно лиц в средствах защиты - маске или респираторе.

В Запорожье отказались остановить движение общественного транспорта

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье из-за карантина закроют остров Хортица, который является национальным заповедником. Решение принято согласно постановлению Кабинета министров № 255. Остров будет закрыт для посетителей минимум до 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, для предотвращения распространения коронавируса Кабинет министров ввел ряд дополнительных ограничений. В частности запрещено находиться без маски в общественных местах и не иметь при себе документов, подтверждающих личность.

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