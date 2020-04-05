Києво-Печерську лавру закрили на карантин

Києво-Печерську лавру з 4 квітня закрили на карантин через поширення коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу лаври.

Відтепер богослужіння в Києво-Печерській лаврі будуть здійснюватися у закритому режимі без участі парафіян та прочан, при цьому вестиметься онлайн-трансляція. Обмеження триватимуть до завершення карантину в Україні.

"Переконливе прохання всім прихожанам лаври та всім православним християнам з розумінням поставитися до даного обмежувального заходу", - заявили в лаврі.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко розповів про втрати Києва від карантину через коронавірус. Через карантин бюджет Києва втрачає понад півтора мільярда гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що міська рада Запоріжжя відмовилася зупиняти громадський транспорт у місті через посилення карантину. Мер міста заявив, що у понеділок весь громадський транспорт вийде на маршрути, попри постанову Кабміну.

Крім того, через посилення карантину в Запоріжжі закрили доступ на острів Хортиця, який є національним заповідником. Острів буде закритий для відвідувачів мінімум до 24 квітня.