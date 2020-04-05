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Остров Хортица закрывают для посетителей

Новости » Происшествия     05.04.2020 - 08:40
Остров Хортица закрывают для посетителей
Фото: Остров Хортица (Slavpeople)

Согласно постановлению Кабмина, посещение острова должно быть ограничено

Остров Хортица в Запорожье, который является национальным заповедником, закроют для посетителей на время карантина в связи с постановлением Кабинета министров № 255. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Таким образом, как минимум до 24 апреля остров буде закрыт для посещения.

"На период карантина на территорию Национального заповедника "Хортица" распространяется запрет посещения согласно постановлению Кабинета Министров Украины №255, как в зоне отдыха и прибрежной зоне, в т.ч. запрещено посещать Хортицкий лабиринт и Дендропарк", - говорится в сообщении.

В администрации проинформировали, что людям, которые не будут придерживаться правил, грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 грн., а должностным лицам - от 34 000 до170 000 грн.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса в Украине Кабинет министров в очередной раз вводит ряд дополнительных ограничений. Среди прочего, запрещено находится без маски в общественных местах и не иметь при себе документов, подтверждающих личность.

РБК-Украина писало, что по данным на 4 апреля в Украине зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Заразились более тысячи человек. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

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