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У Києво-Печерській лаврі виявили ще двох інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 12:55
У Києво-Печерській лаврі виявили ще двох інфікованих коронавірусом
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також помер монах Почаєвської лаври, якому було 42 роки

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києво-Печерській лаврі виявили ще двох інфікованих коронавірусом. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, за словами Кличка, помер монах Почаєвської лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі та був госпіталізований.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще два зареєстровані у Києво-Печерській Лаврі. Також летальний випадок - це монах Почаєвської лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі та був госпіталізований. Чоловіку було 42 роки", - поінформував мер.

Кличко запевнив, що на території Лаври посилено карантин.

"Вчора ми посилили карантин. На території Лаври поставили 4 пости... Також Нацгвардія та поліція контролюють виходи з території. Потрапити туди можна тільки за спецдозвілом. Вчора ми направили медбригади в Лавру. Обстеження пройшли 230 служителів Лаври та 68 учнів духовної семінарії. Серед них виявили хворих, двох госпіталізували, один відмовився від госпіталізації", - заявив він.

Нагадаємо, 13 квітня Києво-Печерська Лавра підтвердила другий випадок смерті від коронавірусу у монастирі.

Як писало РБК-Україна, в Олександрівську лікарню госпіталізували настоятеля Києво-Печерської лаври владику Павла. Всього в монастирі коронавірусом заразилися більше 90 осіб.

У зв'язку зі спалахом інфекції у Лаврі київська влада вирішила закрити монастир на карантин.

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