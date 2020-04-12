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Настоятеля Киево-Печерской лавры госпитализировали после вспышки COVID-19

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 19:53
Настоятеля Киево-Печерской лавры госпитализировали после вспышки COVID-19
Фото: владыка Павел (УНИАН)

Владыка Павел попал в больницу 11 апреля

Настоятеля Киево-Печерской лавры, где произошла вспышка коронавируса, владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

По данным пресс-службы Лавры, в субботу, 11 апреля, владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу, поскольку он имеет проблемы с давлением и болеет сахарным диабетом.

"Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы", - заявили в Лавре.

При этом в Лавре отказались предоставить информацию о результатах теста на коронавирус владыки Павла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре произошло вспышка заболевания коронавирусом. В Лавре лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, сегодня стало известно о смерти монаха Киево-Печерской лавры. В Лавре заявили, что в результате продолжительной болезни скончался архимандрит Нектарий. Священник ушел из жизни на 74-году жизни.

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