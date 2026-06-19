Києво-Печерська лавра назвала дату відкриття після обстрілу РФ

Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновлює роботу для відвідувачів. Територію відкривають після російської атаки, яка сталася кілька днів тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний заповідник Києво-Печерська лавра.
За інформацією Національно заповіднику, попри те, що на території все ще тривають аварійно-рятувальні та протиаварійні роботи, фахівці вже обстежили частину об’єктів.
Для гостей визначили повністю безпечні маршрути.
У штатному режимі відсьогодні, 19 червня, працюють Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Святих Антонія і Феодосія Печерських разом із трапезною палатою та Церква Спаса на Берестові.
Також адміністрація відновлює проведення групових екскурсій, проте на них потрібно записуватися заздалегідь.
Для гостей заповідника підготували низку виставкових проєктів. Зокрема, відвідувачі можуть побачити експозиції про фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття, історію лаврської фотографії та Київське князівство XIV-XV століть.
Окрім цього, відкрита виставка до 100-річчя Реставраційної майстерні та експонат з фондів заповідника до Міжнародного дня музеїв.
Водночас у Лаврі продовжується і духовне життя. Напередодні відкриття намісник монастиря, єпископ Бориспільський Авраамій разом із братією та вірянами звершив молебень у Ближніх печерах біля мощей преподобного Агапіта Печерського.
У заповіднику підкреслюють, що поступове відкриття території є надважливим кроком для повернення Лаври до звичного життя.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масований обстріл України, під час якого головною ціллю ворога став Київ. Російський дрон-камікадзе поцілив прямісінько в центр даху Успенського собору, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на площі 800 квадратних метрів.
РБК-Україна публікувало великий репортаж про те, який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки з фотографіями руйнувань ззовні та зсередини храму.
Згодом Служба безпеки України спільно з президентом підтвердили, що Росія цілеспрямовано вдарила по Києво-Печерській лаврі та "Мистецькому Арсеналу", запустивши для цього безпілотники типу "Герань-2".
У мережі також оприлюднили кадри перших секунд прицільного влучання. Національний заповідник показав відео моменту удару Росії по Києво-Печерській лаврі, на якому чітко видно вибух та охоплену вогнем святиню.