Киево-Печерская лавра назвала дату открытия после обстрела РФ

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра частично возобновляет работу для посетителей. Территория открывается после российского нападения, произошедшего несколько дней назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный заповедник Киево-Печерская лавра.
По информации Национального заповедника, несмотря на то, что на территории все еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, специалисты уже обследовали часть объектов.
Для гостей определены полностью безопасные маршруты.
В штатном режиме с сегодняшнего дня, 19 июня, работают Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь Святых Антония и Феодосия Печерских вместе с трапезной палатой и церковь Спаса на Берестове.
Также администрация возобновляет проведение групповых экскурсий, однако на них необходимо записываться заранее.
Для гостей заповедника подготовлен ряд выставочных проектов. В частности, посетители могут увидеть экспозиции, посвященные фрескам церкви Спаса на Берестове XVII века, истории лаврской фотографии и Киевскому княжеству XIV-XV веков.
Кроме того, открыта выставка, приуроченная к 100-летию Реставрационной мастерской, а также экспозиция из фондов заповедника, посвященная Международному дню музеев.
В то же время в Лавре продолжается и духовная жизнь. Накануне открытия наместник монастыря, епископ Бориспольский Авраамий, вместе с братией и верующими совершил молебен в Ближних пещерах у мощей преподобного Агапита Печерского.
В заповеднике подчеркивают, что постепенное открытие территории является чрезвычайно важным шагом для возвращения Лавры к привычной жизни.
Напомним, в ночь на 15 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины, в ходе которого главной целью врага стал Киев. Российский дрон-камикадзе попал прямо в центр крыши Успенского собора, в результате чего разразился масштабный пожар площадью 800 квадратных метров.
РБК-Украина опубликовало обширный репортаж о том, как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки, с фотографиями разрушений снаружи и внутри храма.
Впоследствии Служба безопасности Украины совместно с президентом подтвердили, что Россия целенаправленно нанесла удар по Киево-Печерской лавре и "Художественному Арсеналу", запустив для этого беспилотники типа "Герань-2".
В сети также были опубликованы кадры первых секунд прицельного попадания. Национальный заповедник показал видео момента удара России по Киево-Печерской лавре, на котором отчетливо видны взрыв и охваченная огнем святыня.