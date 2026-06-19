Києво-Печерська лавра назвала дату відкриття після обстрілу РФ

Національний заповідник Києво-Печерська лавра частково відновлює роботу для відвідувачів. Територію відкривають після російської атаки, яка сталася кілька днів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний заповідник Києво-Печерська лавра .

Що відкрили для відвідувачів

За інформацією Національно заповіднику, попри те, що на території все ще тривають аварійно-рятувальні та протиаварійні роботи, фахівці вже обстежили частину об’єктів.

Для гостей визначили повністю безпечні маршрути.

У штатному режимі відсьогодні, 19 червня, працюють Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Святих Антонія і Феодосія Печерських разом із трапезною палатою та Церква Спаса на Берестові.

Також адміністрація відновлює проведення групових екскурсій, проте на них потрібно записуватися заздалегідь.

Які виставки можна переглянути

Для гостей заповідника підготували низку виставкових проєктів. Зокрема, відвідувачі можуть побачити експозиції про фрески церкви Спаса на Берестові XVII століття, історію лаврської фотографії та Київське князівство XIV-XV століть.

Окрім цього, відкрита виставка до 100-річчя Реставраційної майстерні та експонат з фондів заповідника до Міжнародного дня музеїв.

Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" (kplavra.kyiv.ua)

Водночас у Лаврі продовжується і духовне життя. Напередодні відкриття намісник монастиря, єпископ Бориспільський Авраамій разом із братією та вірянами звершив молебень у Ближніх печерах біля мощей преподобного Агапіта Печерського.

У заповіднику підкреслюють, що поступове відкриття території є надважливим кроком для повернення Лаври до звичного життя.