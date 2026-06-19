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Киево-Печерская лавра назвала дату открытия после обстрела РФ

20:00 19.06.2026 Пт
2 мин
Туристам пока будут доступны не все уголки святыни
aimg Сергей Козачук
Киево-Печерская лавра назвала дату открытия после обстрела РФ Фото: Национальный заповедник Киево-Печерская лавра (Виталий Носач/РБК-Украина)
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Национальный заповедник Киево-Печерская лавра частично возобновляет работу для посетителей. Территория открывается после российского нападения, произошедшего несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный заповедник Киево-Печерская лавра.

Что открыли для посетителей

По информации Национального заповедника, несмотря на то, что на территории все еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, специалисты уже обследовали часть объектов.

Для гостей определены полностью безопасные маршруты.

В штатном режиме с сегодняшнего дня, 19 июня, работают Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь Святых Антония и Феодосия Печерских вместе с трапезной палатой и церковь Спаса на Берестове.

Также администрация возобновляет проведение групповых экскурсий, однако на них необходимо записываться заранее.

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Какие выставки можно посетить

Для гостей заповедника подготовлен ряд выставочных проектов. В частности, посетители могут увидеть экспозиции, посвященные фрескам церкви Спаса на Берестове XVII века, истории лаврской фотографии и Киевскому княжеству XIV-XV веков.

Кроме того, открыта выставка, приуроченная к 100-летию Реставрационной мастерской, а также экспозиция из фондов заповедника, посвященная Международному дню музеев.

Фото: Национальный заповедник Киево-Печерская лавра (kplavra.kyiv.ua)

В то же время в Лавре продолжается и духовная жизнь. Накануне открытия наместник монастыря, епископ Бориспольский Авраамий, вместе с братией и верующими совершил молебен в Ближних пещерах у мощей преподобного Агапита Печерского.

В заповеднике подчеркивают, что постепенное открытие территории является чрезвычайно важным шагом для возвращения Лавры к привычной жизни.

Атака на Киево-Печерскую лавру

Напомним, в ночь на 15 июня Россия осуществила массированный обстрел Украины, в ходе которого главной целью врага стал Киев. Российский дрон-камикадзе попал прямо в центр крыши Успенского собора, в результате чего разразился масштабный пожар площадью 800 квадратных метров.

РБК-Украина опубликовало обширный репортаж о том, как выглядит Киево-Печерская лавра после атаки, с фотографиями разрушений снаружи и внутри храма.

Впоследствии Служба безопасности Украины совместно с президентом подтвердили, что Россия целенаправленно нанесла удар по Киево-Печерской лавре и "Художественному Арсеналу", запустив для этого беспилотники типа "Герань-2".

В сети также были опубликованы кадры первых секунд прицельного попадания. Национальный заповедник показал видео момента удара России по Киево-Печерской лавре, на котором отчетливо видны взрыв и охваченная огнем святыня.

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