Киево-Печерская лавра назвала дату открытия после обстрела РФ

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра частично возобновляет работу для посетителей. Территория открывается после российского нападения, произошедшего несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный заповедник Киево-Печерская лавра .

Что открыли для посетителей

По информации Национального заповедника, несмотря на то, что на территории все еще продолжаются аварийно-спасательные и противоаварийные работы, специалисты уже обследовали часть объектов.

Для гостей определены полностью безопасные маршруты.

В штатном режиме с сегодняшнего дня, 19 июня, работают Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, церковь Святых Антония и Феодосия Печерских вместе с трапезной палатой и церковь Спаса на Берестове.

Также администрация возобновляет проведение групповых экскурсий, однако на них необходимо записываться заранее.

Какие выставки можно посетить

Для гостей заповедника подготовлен ряд выставочных проектов. В частности, посетители могут увидеть экспозиции, посвященные фрескам церкви Спаса на Берестове XVII века, истории лаврской фотографии и Киевскому княжеству XIV-XV веков.

Кроме того, открыта выставка, приуроченная к 100-летию Реставрационной мастерской, а также экспозиция из фондов заповедника, посвященная Международному дню музеев.

Фото: Национальный заповедник Киево-Печерская лавра (kplavra.kyiv.ua)

В то же время в Лавре продолжается и духовная жизнь. Накануне открытия наместник монастыря, епископ Бориспольский Авраамий, вместе с братией и верующими совершил молебен в Ближних пещерах у мощей преподобного Агапита Печерского.

В заповеднике подчеркивают, что постепенное открытие территории является чрезвычайно важным шагом для возвращения Лавры к привычной жизни.