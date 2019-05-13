Киевлянин заработал более 10 млрд грн за год

Государственная фискальная служба подвела итоги декларирования доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы ГФС Александра Власова в Facebook.

По его данным, доходы свыше 1 млрд грн задекларировали три человека. Из них однин человек задекларировал доход свыше 10 млрд грн, из которых он заплатит налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более 1 млрд грн.

Всего же гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций, сообщил и.о. главы ГФС. Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году. Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд грн. Прирост - 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465 млн грн, что на 205 млн грн больше чем в предыдущем году.

По данным ГФС, количество миллионеров - 5143 человек. Самая большая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

"Самый старший миллионер - почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как другие доходы", - рассказал и.о. главы ГФС.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Напомним, что последний день представления декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая. Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 года включительно.