Киянин заробив більше 10 млрд грн за рік

Державна фіскальна служба підбила підсумки декларування доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. голови ДФС Олександра Власова у Facebook.

За його даними, доходи понад 1 млрд грн задекларували три особи. З них однією особою задекларовано дохід понад 10 млрд грн, з яких він сплатить податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більше ніж 1 млрд грн.

Усього ж громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій, повідомив в.о. голови ДФС. Задекларовано загальний дохід у сумі 83,6 млрд грн, що на 26 млрд грн більше, ніж торік. Визначено податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб - 3,2 млрд грн. Приріст - 1,2 млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 465 млн грн., що на 205 млн грн. більше ніж у попередньому році.

За даними ДФС, кількість мільйонерів - 5143 осіб. Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб), Дніпропетровській (333 особи) областях.

"Найстарший мільйонер - майже 100 років. Задекларував доходи, які отримував, як інші доходи", - розповів в.о. голови ДФС.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Нагадаємо, що останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня. Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 року включно.