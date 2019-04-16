Завтра Украину снова накроют дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осадков не будет лишь на юге страны

Погода в Украине на завтра 17 апреля все еще будет прохладной, на большинстве территории страны ожидаются дожди. Об этом сообщается на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют 17 апреля местами дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. На Прикарпатье местами значительные дожди, лишь ночью на юге страны без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в восточной части днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2-7 градусов тепла, днем +8-13 градусов, на Закарпатье до +17 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве в течение ближайших дней будет оставаться холодной, 18-19 апреля в ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко потепление и прекращение осадков в Украине ожидается с 18 апреля.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ( I уровень опасности, желтый); в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).