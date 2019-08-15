Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы

Житель Киева уплатил в бюджет налоговые обязательства на сумму почти 1 млрд грн с доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, это является самой большой суммой, уплаченной в ходе декларирования доходов в этом году.

В ГФС сообщили, что наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачены декларантами г. Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Аналогично распределились и налоговые обязательства с военного сбора: в г. Киеве это почти 278 млн грн, Киевская область - 16 млн грн, Харьковская и Одесская области - по 14 млн грн.

Всего граждане уплатили 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора.

"По состоянию на 01.08.2019 увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах (+14 тыс.) и задекларированных доходов (+27 млрд грн), но и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств. Так, по налогу на доходы физических лиц - дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост почти 200 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Напомним, если плательщик налогов не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства с налога на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в представленной декларации за 2018 год (срок уплаты - 31.07.2019), такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.