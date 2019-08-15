Киянин заплатив мільярд податку на доходи

Мешканець м. Києва сплатив до бюджету податкові зобов’язання на суму майже 1 млрд грн з доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Як зазначається в повідомленні, це є найбільшою сумою, сплаченою у ході декларування доходів у цьому році.

У ДФС повідомили, що найбільші суми податку на доходи фізичних осіб сплачено декларантами м. Києва (2 млрд грн), Київської (120 млн грн), Харківської (106 млн грн) та Одеської (104 млн грн) областей. Аналогічно розподілились і податкові зобов’язання з військового збору: у м. Києві це майже 278 млн грн, Київська область - 16 млн грн, Харківська та Одеська області - по 14 млн грн.

Усього громадяни сплатили 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та майже 440 млн грн військового збору.

"Станом на 01.08.2019 збільшилась порівняно з минулим роком не лише кількість поданих громадянами декларацій про майновий стан і доходи (+14 тис.) та задекларованих доходів (+27 млрд грн), а й сума узгоджених до сплати податкових зобов’язань. Так, з податку на доходи фізичних осіб - додатково понад 1 млрд грн, з військового збору приріст майже 200 млн грн", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що зазначена в поданій декларації за 2018 рік (термін сплати - 31.07.2019), такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.