Киевлянам из-за пожара на торфяниках рекомендуют не выходить из дома

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что сейчас продолжается тушение пожара на улице Коллекторной, общая площадь возгорания - 2000 квадратных метров, огонь перекинулся на торфяники.
"Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении.
В связи с задымленностью киевлянам рекомендуют:
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в результате пожаров погибли более тысячи человек.