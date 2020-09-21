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Киевлянам из-за пожара на торфяниках рекомендуют не выходить из дома

Автор: РБК-Украина

Из-за пожара в Киеве в Дарницком районе жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что сейчас продолжается тушение пожара на улице Коллекторной, общая площадь возгорания - 2000 квадратных метров, огонь перекинулся на торфяники.

"Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", - говорится в сообщении.

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В связи с задымленностью киевлянам рекомендуют:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ
  • если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в результате пожаров погибли более тысячи человек.

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Новости Украины Киевпожарзадымление