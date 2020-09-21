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Киянам через пожежу на торфовищах рекомендують не виходити з дому

Автор: РБК-Україна

Через пожежу в Києві у Дарницькому районі жителям міста рекомендують не виходити з дому. У деяких районах спостерігається задимлення через палаючі торфовища.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що зараз триває гасіння пожежі на вулиці Колекторній, загальна площа займання - 2000 квадратних метрів, вогонь перекинувся на торфовища.

"Відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління з залученням спеціальної інженерної техніки", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку із задимленістю киянам рекомендують:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок
  • тримати вікна закритими, особливо вночі та рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти
  • увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ - при першій можливості прийняти душ
  • якщо у вас з'явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередження не стосується лише трьох областей та Києва.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року внаслідок пожеж загинули більше тисячі людей.

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