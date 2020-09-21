Киянам через пожежу на торфовищах рекомендують не виходити з дому

Через пожежу в Києві у Дарницькому районі жителям міста рекомендують не виходити з дому. У деяких районах спостерігається задимлення через палаючі торфовища.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що зараз триває гасіння пожежі на вулиці Колекторній, загальна площа займання - 2000 квадратних метрів, вогонь перекинувся на торфовища.
"Відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління з залученням спеціальної інженерної техніки", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку із задимленістю киянам рекомендують:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попередження не стосується лише трьох областей та Києва.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року внаслідок пожеж загинули більше тисячі людей.