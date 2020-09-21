В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение не касается лишь трех областей и Киева.
Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
21-22 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве регионов Украины. Исключением стали Волынская, Закарпатская и Черниговская области, а также Киев.
Напомним, вчера в Житомирской области произошел пожар на свалке. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Также в Киеве произошел пожар на пивзаводе. По предварительной версии, взорвался газовый баллон.
Сегодня в Украине ожидается солнечная и теплая погода во всех регионах.