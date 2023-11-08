У Києві зупинився фунікулер: у чому причина

Фунікулер у Києві зранку 8 листопада зупинився. Причиною цього став технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

"У Києві через технічні причини тимчасово призупинено роботу фунікулера", - йдеться у повідомленні.

За змінами руху громадського транспорту у столиці можна слідкувати у Telegram-каналі Зміни руху Київпастранс.

Київський фунікулер

Фунікулер у столиці з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Має всього дві станції. Фунікулер у столиці відкрили у травні 1906 року.

Київський фунікулер не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Після звільнення Київської області його закрили на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтня 2022 року.