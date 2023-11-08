В Киеве остановился фуникулер: в чем причина

Фуникулер в Киеве утром 8 ноября остановился. Причиной тому стал технический сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"В Киеве по техническим причинам временно приостановлена работа фуникулера", - говорится в сообщении.

За изменениями движения общественного транспорта в столице можно следить в Telegram-канале Зміни руху Київпастранс.

Киевский фуникулер

Фуникулёр в столице соединяет исторический Верхний город и Подол в Киеве. Имеет всего две станции. Фуникулер в столице был открыт в мае 1906 года.

Киевский фуникулер не работал с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. После освобождения Киевской области его закрыли на ремонт. Фуникулер возобновил полноценную работу в октябре 2022 года.