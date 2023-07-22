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В Києві повернуть плату за паркування: названа дата та умови

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Субота 22 липня 2023 17:43
В Києві повернуть плату за паркування: названа дата та умови Фото: В Києві повернуть плату за паркування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Києві повернуть плату за паркування автомобілів з понеділка, 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий".

"У понеділок, 24 липня оплата паркування відновиться в місті та повернеться в Цифровий", - йдеться у повідомлення.

Коли паркування буде платним

Паркування у столиці на муніципальних паркінгах буде платним лише в будні дні з 8:00 до 22:00.

В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю - паркування безкоштовне.

"Дозвольте сповіщення в налаштуваннях телефона та перевірте їх підключення у розділі "Сповіщення" в профілі, тоді щогодини ми будемо нагадувати про активне паркування. Якщо забудете завершити його о 22:00 зупинимо паркування автоматично", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що якщо власники автомобілів не покладаються на сповіщення або залишають авто на паркінгу після 22:00, необхідно встановити автоматичне завершення паркування.

"Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку "годинника" та вибирайте, о котрій зупинити", - йдеться у повідомленні.

Паркування у Києві

З початку повномасштабної війни у Києві зробили парковку на муніципальних майданчиках безкоштовною. Проте на початку листопада у столиці відновили оплату за паркування, а тарифи на погодинну стоянку збільшилися.

Також зазначимо, що у Києві з 26 березня скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з опівночі до 5:00.

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