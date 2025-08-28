UA

У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину

Фото: наслідки масованого обстрілу Києва 28 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

У Києві зупинили масштабний благодійний концерт. Захід відбувався у дні жалоби по загиблих внаслідок атаки російської армії.

Концерт відбувався в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки.

У соціальних мережах та Telegram-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей.

Згідно із постановою уряду, всі подібні заходи можуть проводитись лише за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

"Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", - зазначив Микола Калашник. 

При цьому в ОВА не повідомили, хто виступав на цьому заході. 

Києві та області тривають дні жалоби за жертвами масованого обстрілу армії РФ, який відбувся у ніч на 28 серпня. Загинуло більше 20 людей. 

"У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - написав голова ОВА

На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради складені адміністративні протоколи.

 

У ніч на 28 серпня російські війська атакували Київ "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".

Уперше від початку повномасштабної війни зафіксовано руйнування у всіх районах столиці.

У Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

