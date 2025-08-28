У передмісті Києві зупинили масштабний концерт YakTak: в ОВА назвали причину

Концерт відбувався в одному із житлових комплексів Софіївської Борщагівки.

У соціальних мережах та Telegram-каналах поширювалося відео, де відбувається гучний концерт із залученням великої кількості людей.

Згідно із постановою уряду, всі подібні заходи можуть проводитись лише за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

"Захід, що сьогодні організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. Тому відразу звернувся до поліції для відповідного реагування", - зазначив Микола Калашник.

При цьому в ОВА не повідомили, хто виступав на цьому заході.

Києві та області тривають дні жалоби за жертвами масованого обстрілу армії РФ, який відбувся у ніч на 28 серпня. Загинуло більше 20 людей.

"У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", - написав голова ОВА

На організатора заходу та очільника Борщагівської селищної ради складені адміністративні протоколи.