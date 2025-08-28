В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину

В Киеве остановили масштабный благотворительный концерт. Мероприятие проходило в дни траура по погибшим в результате атаки российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Концерт проходил в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространялось видео, где происходит громкий концерт с привлечением большого количества людей.
Согласно постановлению правительства, все подобные мероприятия могут проводиться только по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.
"Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования", - отметил Николай Калашник.
При этом в ОВА не сообщили, кто выступал на этом мероприятии.
В Киеве и области продолжаются дни траура по жертвам массированного обстрела армии РФ, который состоялся в ночь на 28 августа. Погибло более 20 человек.
"Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - написал глава ОВА
На организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета составлены административные протоколы.
В ночь на 28 августа российские войска атаковали Киев "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами".
Впервые с начала полномасштабной войнызафиксированы разрушения во всех районах столицы.
В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.