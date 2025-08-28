RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину

Фото: последствия массированного обстрела Киева 28 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

В Киеве остановили масштабный благотворительный концерт. Мероприятие проходило в дни траура по погибшим в результате атаки российской армии.

Концерт проходил в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространялось видео, где происходит громкий концерт с привлечением большого количества людей.

Согласно постановлению правительства, все подобные мероприятия могут проводиться только по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

"Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования", - отметил Николай Калашник.

При этом в ОВА не сообщили, кто выступал на этом мероприятии.

В Киеве и области продолжаются дни траура по жертвам массированного обстрела армии РФ, который состоялся в ночь на 28 августа. Погибло более 20 человек.

"Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", - написал глава ОВА

На организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета составлены административные протоколы.

 

 

В ночь на 28 августа российские войска атаковали Киев "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в частности "Кинжалами".

Впервые с начала полномасштабной войнызафиксированы разрушения во всех районах столицы.

В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКонцерты