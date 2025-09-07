У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Обстріл України 7 вересня

Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

У Києві понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки. Крім того, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа.

Також під ударом ворога були Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг.

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.