У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Фото: у Києві троє загиблих внаслідок удару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих внаслідок масованого удару РФ по Києву зросла. Стало відомо про третю жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - заявив він.

Раніше речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону повідомив, що, попередньо, під завалами будинку у Святошинському районі шукали тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва загинули жінка та її тримісячний син, у батька - важкі травми. Ще понад 20 осіб поранені.

 

Обстріл України 7 вересня

Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

У Києві понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки. Крім того, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа.

Також під ударом ворога були Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг.

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

