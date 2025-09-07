У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу

Кількість загиблих внаслідок масованого удару РФ по Києву зросла. Стало відомо про третю жертву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним", - заявив він.
Раніше речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону повідомив, що, попередньо, під завалами будинку у Святошинському районі шукали тіло загиблого чоловіка.
Нагадаємо, внаслідок удару РФ по дев'ятиповерхівці у Святошинському районі Києва загинули жінка та її тримісячний син, у батька - важкі травми. Ще понад 20 осіб поранені.
Росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 7 вересня. Окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.
У Києві понад 10 локацій з пошкодженнями, зокрема пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки. Крім того, Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва, там виникла пожежа.
Також під ударом ворога були Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг.
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.