У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок "Шахедного" удару РФ
У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки збільшилась до 32 осіб. Сім осіб було госпіталізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.
"Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі - двох дітей", - повідомив Кличко.
Загинули троє мешканців столиці.
Обстріл Києва 26 жовтня
Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю. Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Загалом ворог запустив 101 ударний безпілотник типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших моделей.
Запуски відбувалися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму. Близько 60 із них становили дрони типу "Шахед".
Збити вдалось 90 ударних ворожих дронів.