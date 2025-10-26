ua en ru
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок "Шахедного" удару РФ

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 11:19
UA EN RU
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок "Шахедного" удару РФ Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки збільшилась до 32 осіб. Сім осіб було госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

"Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі - двох дітей", - повідомив Кличко.

Загинули троє мешканців столиці.

Обстріл Києва 26 жовтня

Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю. Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна публікувало репортаж з місця влучання російського дрона у Деснянському районі столиці.

Як повідомили Повітряні сили, у ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Загалом ворог запустив 101 ударний безпілотник типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших моделей.

Запуски відбувалися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму. Близько 60 із них становили дрони типу "Шахед".

Збити вдалось 90 ударних ворожих дронів.

