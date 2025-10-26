ua en ru
В Киеве возросло количество пострадавших в результате "Шахедного" удара РФ

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 11:19
В Киеве возросло количество пострадавших в результате "Шахедного" удара РФ Фото: последствия ночного обстрела Киева 26 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве количество пострадавших в результате ночной дроновой атаки увеличилось до 32 человек. Семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"Сейчас 32 человека пострадали от вражеской атаки прошлой ночью. 7 из них медики госпитализировали. В том числе - двух детей", - сообщил Кличко.

Погибли трое жителей столицы.

Обстрел Киева 26 октября

Этой ночью Российская Федерация второй раз за сутки атаковала столицу. На этот раз - ударными дронами типа "Шахед". В городе зафиксированы повреждения в двух районах. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина публиковало репортаж с места попадания российского дрона в Деснянском районе столицы.

Как сообщили Воздушные силы, в ночь на 26 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. В общем враг запустил 101 ударный беспилотник типа "Шахед", "Гербера" и дронами других моделей.

Запуски происходили по направлениям Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма. Около 60 из них составляли дроны типа "Шахед".

Сбить удалось 90 ударных вражеских дронов.

