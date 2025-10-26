В Киеве возросло количество пострадавших в результате "Шахедного" удара РФ

В Киеве количество пострадавших в результате ночной дроновой атаки увеличилось до 32 человек. Семь человек были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"Сейчас 32 человека пострадали от вражеской атаки прошлой ночью. 7 из них медики госпитализировали. В том числе - двух детей", - сообщил Кличко.

Погибли трое жителей столицы.

Обстрел Киева 26 октября

Этой ночью Российская Федерация второй раз за сутки атаковала столицу. На этот раз - ударными дронами типа "Шахед". В городе зафиксированы повреждения в двух районах. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

