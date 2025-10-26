ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну 101 дроном, сили ППО збили більшість цілей

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 09:24
РФ атакувала Україну 101 дроном, сили ППО збили більшість цілей Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 101 дрон (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. ППО збила більшість цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Загалом ворог запустив 101 ударний безпілотник типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших моделей.

Запуски відбувалися з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське - тимчасово окупована територія Криму. Близько 60 із них становили дрони типу "Шахед".

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 ранку силам ППО вдалося збити або подавити 90 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Попри успішну роботу оборони, зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у п’яти районах.

Обстріл Києва 26 жовтня

Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю. Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна публікувало репортаж з місця влучання російського дрона у Деснянському районі столиці.

