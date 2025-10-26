ua en ru
Як виглядає Лісовий масив після удару "Шахедів" цієї ночі: репортаж РБК-Україна

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 08:42
UA EN RU
Як виглядає Лісовий масив після удару "Шахедів" цієї ночі: репортаж РБК-Україна Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Віталій Носач

Російська армія другу ніч поспіль завдавала ударів по столиці України. У Києві зафіксовано руйнування та пошкодження будників у двох районах. Є жертви.

РБК-Україна публікує ексклюзивний репортаж з місця атаки у Деснянському районі Києва.

За даними рятувальників, під час нічного обстрілу постраждали два райони столиці - Деснянський та Оболонський. За даними КМДА, під час обстрілу постраждали 29 осіб, з них 6 - діти. Наймолодшому - 4 роки.

Три людини - загинули.

У Деснянському районі найбільше руйнуваня на Лісовому масиві.

Там уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій.

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва 26 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У тому ж районі, але вже за іншою адресою, пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Триває розбір конструкцій.

Обстріл Києва 26 жовтня

Цієї ночі Російська Федерація вдруге за добу атакувала столицю .Цього разу - ударними дронами типу "Шахед". У місті зафіксовано пошкодження у двох районах.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

