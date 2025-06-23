Люди ще можуть бути під завалами: у КМВА оновили дані щодо постраждалих від атаки РФ

Атака на Київ 23 червня

У ніч проти 23 червня 2025 року армія РФ масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, найтяжчі наслідки - в Шевченківському районі Києва. Там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

За останніми даними, загинули щонайменше семеро людей. З них шестеро - у Києві, ще одна людина загинула в Білій Церкві.

Одразу після атаки росіяни почали поширювати фейк про те, що нібито всі удари по Києву в ніч на 23 червня, були спрямовані виключно по військових об’єктах, а загибель цивільних - це "результат роботи української ППО". Однак у ЦПД спростували ці заяви.

Як відомо, всього Російська Федерація у ніч на понеділок, 23 червня, запустила по території України понад 350 безпілотників, балістичні та крилаті ракети.

Детальніше про наслідки ворожого обстрілу по Києву - читайте у репортажі РБК-Україна.

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