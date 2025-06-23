У Києві зросла кількість постраждалих: відомі нові деталі обстрілу
Внаслідок нічного обстрілу у Києві постраждали 25 людей, серед яких четверо дітей. На місці влучання у п'ятиповерховий будинок продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
За словами Ткаченка, станом на зараз відомо про 25 поранених, серед яких четверо дітей. Вісім людей постраждали у Солом'янському районі, а 17 - у Шевченківському.
Він додав, що рятувальна операція на місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває.
Зросла кількість загиблих
Під час пресконференції, як передає кореспондент РБК-Україна, голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко повідомив про збільшення кількості загиблих у Києві та області.
За словами голови відомства, станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:
- шестеро загиблих у Києві;
- один загиблий у Білій Церкві.
Він відзначив, що пошуково-рятувальні роботи на вулиці Гонти, де сталось влучання у п'ятиповерховий будинок - продовжуються. Зокрема вдалось деблокувати людей, які проживали в сусідніх будинках.
Наразі рятувальники розібрали завали 5,4 й частково 3 поверху. Попереду завали 2 та 1 поверху.
До операції залучені:
- 50 одиниць техніки;
- 400 рятувальників.
Обстріл Києва у ніч на 23 червня
Вчора, 22 червня, ввечері, російські терористи вдались до чергової комбінованої атаки проти України. Під удар також потрапили Київ й область, проти яких ворог застосував безпілотні літальні апарати (БпЛА) та балістичні ракети.
Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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