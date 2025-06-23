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У Києві зросла кількість постраждалих: відомі нові деталі обстрілу

Понеділок 23 червня 2025 10:56
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У Києві зросла кількість постраждалих: відомі нові деталі обстрілу Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Внаслідок нічного обстрілу у Києві постраждали 25 людей, серед яких четверо дітей. На місці влучання у п'ятиповерховий будинок продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, станом на зараз відомо про 25 поранених, серед яких четверо дітей. Вісім людей постраждали у Солом'янському районі, а 17 - у Шевченківському.

Він додав, що рятувальна операція на місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває.

Зросла кількість загиблих

Під час пресконференції, як передає кореспондент РБК-Україна, голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко повідомив про збільшення кількості загиблих у Києві та області.

За словами голови відомства, станом на зараз відомо про сім загиблих, серед яких:

  • шестеро загиблих у Києві;
  • один загиблий у Білій Церкві.

Він відзначив, що пошуково-рятувальні роботи на вулиці Гонти, де сталось влучання у п'ятиповерховий будинок - продовжуються. Зокрема вдалось деблокувати людей, які проживали в сусідніх будинках.

Наразі рятувальники розібрали завали 5,4 й частково 3 поверху. Попереду завали 2 та 1 поверху.

До операції залучені:

  • 50 одиниць техніки;
  • 400 рятувальників.

Обстріл Києва у ніч на 23 червня

Вчора, 22 червня, ввечері, російські терористи вдались до чергової комбінованої атаки проти України. Під удар також потрапили Київ й область, проти яких ворог застосував безпілотні літальні апарати (БпЛА) та балістичні ракети.

Детальніше про наслідки масованої атаки по Києву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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