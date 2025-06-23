Люди еще могут быть под завалами: в КГВА обновили данные по пострадавшим от атаки РФ

Атака на Киев 23 июня

В ночь на 23 июня 2025 года армия РФ массированно атаковала Киев дронами и ракетами. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе Киева. Там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

По последним данным, погибли по меньшей мере семь человек. Из них шестеро - в Киеве, еще один человек погиб в Белой Церкви.

Сразу после атаки россияне начали распространять фейк о том, что якобы все удары по Киеву в ночь на 23 июня, были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских - это "результат работы украинской ПВО". Однако в ЦПД опровергли эти заявления.

Как известно, всего Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела по Киеву - читайте в репортаже РБК-Украина.

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