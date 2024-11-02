В Киеве возросло количество пострадавших после падения обломков дронов на дом

В Киеве возросло число пострадавших из-за падения обломков дронов на жилой дом. Сейчас их уже двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В настоящее время двое пострадавших в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БПЛА", - рассказал он.

По данным Кличко, один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.