У Києві фіксують падіння уламків російських безпілотників: які наслідки
У Києві внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників у ніч проти 2 жовтня сталося падіння уламків БпЛА противника в одному з районів столиці. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
"Внаслідок атаки ударних БпЛА Збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови", - розповів чиновник.
За попередніми даними, в результаті цього в кількох будинках було пошкоджено скління вікон.
"Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - розповів керівник КМВА.
Він додав, що дані оперативного зведення стосовно наслідків повітряної атаки військ РФ на Києв - оновлюються.
Крім того, чиновник зазначив, що у Києві триває робота ППО через загрозу БпЛА окупантів для столиці.
Атака дронів на Київ
Раніше повідомлялося, що вчора пізно ввечері, 1 листопада, у Повітряних силах ЗСУ поінформували про запуск російськими загарбниками нових груп "Шахедів" по Україні. Вони заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.
А вже майже о п'ятій ранку 2 листопада у столиці була оголошена повітряна тривога. Й приблизно о цей самий час в районі Києві було чути вибух. Місцева влада заявила про роботу ППО у місті.
Крім того, пізніше стало відомо про відбиття повітряної атаки противника також у Київській області, де фіксували ворожі безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.