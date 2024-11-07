Атака "Шахедів": у Києві фіксують падіння уламків, названі наслідки

У Києві на тлі ворожої дронової атаки цієї ночі сталося падіння уламків БПЛА російських загарбників в одному з районів міста. В результаті була сильно пошкоджена квартира в житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка .

Чиновник розповів, що це сталося в Голосіївському районі столиці.

За попередніми даними, розповів керівник КМВА, є "суттєве пошкодження квартири в житловому будинку".

"Пожежі на місці немає. Попередньо - без постраждалих", - озвучив він дані щодо оперативної обстановки через атаку "Шахедів" на столицю.

Чиновник додав, що інформація щодо наслідків наразі ще "перевіряється та уточнюється".

Оновлено: сталася пожежа

Пізніше в КМВА додали, що у Голосіївському районі також фіксують пожежу на території гаражного кооперативу. Туди прямують екстрені служби

В адміністрації зазначили, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Як написав мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram, уламки БпЛА впали в Голосіївському районі, й, за попередньою інформацією, там "палають гаражі".

"Екстрені служби прямують на місце", - додав міський голова.

Оновлено: пожежа сталася також на СТО

У КМВА розповіли, що на Голосіївці поруч із гаражами, які загорілися, сталася пожежа на сусідній станції техобслуговування (СТО).

В адміністрації уточнили, що загальна площа вогню - 300 "квадратів", й попередньо - потерпілих немає.

Оновлено: уточнено наслідки, постраждалих немає

За словами Кличка, у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, ударною хвилею були пошкоджені вікна "в деяких квартирах житлового будинку".

"Звернень до медиків наразі не надходило. У місці поруч, де знаходяться гаражі, палає приміщення СТО. Працюють пожежники. До медиків там теж ніхто не звертався", - розповів мер столиці.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. "Шахеди", зокрема, рухалися й у бік столиці. Вже після опівночі у Києві була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути серію вибухів.

Додамо, що у Київській області також збивають ворожі безпілотники цієї ночі.