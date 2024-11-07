В Киеве возросло количество пострадавших из-за атаки "Шахедов"

В Киеве в результате вражеской воздушной атаки в ночь на 7 ноября по применению ударных беспилотников уже известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

По словам начальника КГВА Сергея Попко, последствия российского дронового удара по столице фиксируются уже в шести районах.

"Двое пострадавших", – рассказал чиновник.

Вместе с тем не уточнено, в каком районе Киева именно пострадал второй человек.

Вместе с тем не уточнено, в каком именно районе Киева именно пострадал второй человек, так как ранее сообщалось о травмированном - в Соломенском районе.

Позже а администрации проинформировали, что шестой район, где также фиксировались последствия падения обломков российских БПЛА - Дарницкий.

Там произошло падение фрагментов беспилотника оккупантов на открытую местность. И в этом районе обошлось без пожара и пострадавших.

Ночная дроновая атака на Киев

Ранее сообщалось, что очередная воздушная атака российских захватчиков с применением "Шахедов" началась еще вчера вечером. Ударные беспилотники проивника, в частности, двигались также в сторону Киева. Уже после полуночи в столице была объявлена воздушная тревога. Отбой был только около восьми утра.

Кроме того, ночью стало известно о работе ПВО в Киеве - в городе была слышна серия взрывов.

Около двух часов ночи столичные власти рассказали о последствиях атаки "Шахедов" в Голосеевском районе, где упали обломки БПЛА врага. И о пожаре там.

А утром были уточнены последствия российского воздушного удара по Киеву, где падения обломков фиксировались в ряде районов. Детальнее об этом, и фото с мест пожаров, - в отдельном материале РБК-Украина.