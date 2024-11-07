У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 7 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 00:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Перед цим у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) попереджали, що в регіоні працюють сили ППО.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав у Telegram Сергій Попко, начальник КМВА.

Інформацію про загрозу застосування БпЛА підтвердили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Сигнал тривоги у Києві пролунав о 00:13. Водночас, військові попередили, що ударний безпілотник росіян летить повз Бориспіль у напрямку Києва.

Нагадаємо, що в Києві та низці областей, увечері 6 листопада, теж було оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск російських ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.