У Києві зросла кількість поранених, уламки зафіксовані в усіх районах столиці

У Києві, внаслідок нічної атаки, 2 вересня, падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Кількість поранених зросла до трьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.
Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей:
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/gunpKyiv)
Зокрема падіння уламків було зафіксовано у всіх районах столиці. Пошкоджень зазнали:
"Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок", - додає поліція Києва.
За словами мера Києва Віталія Кличка, якого цитує Київська міська військова адміністрація (КМВА), внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.
"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", - додав Кличко.
Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотникам. Загалом терористи запустили 35 ракет й 23 БпЛА.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити:
Також ще одна ворожа ракета й безпілотник були локаційно втрачені.
За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, внаслідок атаки на Київ руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру.
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