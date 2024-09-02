В Киеве возросло количество раненых, обломки зафиксированы во всех районах столицы

В Киеве, в результате ночной атаки, 2 сентября, падение обломков зафиксировано во всех районах столицы. Количество раненых возросло до трех.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.
В результате обстрела погибших нет, однако, ранения получили три человека:
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/gunpKyiv)
В частности падение обломков было зафиксировано во всех районах столицы. Повреждения получили:
"Также обнаружены обломки на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять автомобилей", - добавляет полиция Киева.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, которого цитирует Киевская городская военная администрация (КГВА), в результате атаки были повреждены окна в двух школах Шевченковского и Святошинского районов.
"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", - добавил Кличко.
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и беспилотникам. В общем террористы запустили 35 ракет и 23 БпЛА.
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить:
Также еще одна вражеская ракета и беспилотник были локально потеряны.
По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в результате атаки на Киев разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра.
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