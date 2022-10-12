UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві зрізатимуть замки з зачинених укриттів під час тривоги

Фото: у Києві зрізатимуть замки з зачинених укриттів під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві рятувальники будуть зрізати замки з укриттів, якщо вони будуть зачинені під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

КМДА зазначає, що всі укриття, які належать до фонду захисних споруд, повинні бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги.

"Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги - рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд", - скзано у повідомленні.

Так, якщо двері укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зріжуть, щоб люди були у безпеці.

Нагадаємо, що з 11 жовтня у Києві вводяться графіки почергового електропостачання.

Окрім того, жителів Києва просили обмежити планові відвідування медзакладів, щоб не наражати себе на небезпеку через можливі атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київвоздушная тревога