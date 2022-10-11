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Киян попросили без гострої потреби не відвідувати лікарні

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Київ, Вівторок 11 жовтня 2022 14:56
Киян попросили без гострої потреби не відвідувати лікарні Фото: киян попросили без гострої потреби не відвідувати лікарні через нещодавній обстріл (kyivcity gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Києва просять обмежити планові відвідування медзакладів, аби не наражати себе на небезпеку через можливі обстріли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Будь ласка, не треба зайвий раз наражатися на небезпеку. У разі екстрених випадків - усю необхідну допомогу кожен мешканець отримає вчасно та в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

В КМДА додали, що під час повітряної тривоги медичний персонал і пацієнти амбулаторних закладів мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються.

Цілодобовий телефон для консультацій

Цілодобову пораду лікаря в Києві можна отримати за телефоном: 044-235-01-01.

Як повідомлялось, під час масованої атаки Росії по Україні в понеділок, 10 жовтня, в Києві отримали пошкодження 5 закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Усі подробиці обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

Через деякий час росіяни знову атакували Київ. ППО збила два іранські дрони-камікадзе "Шахед", які були випущені з території Білорусі.

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