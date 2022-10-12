В Киеве будут срезать замки с закрытых укрытий во время тревоги

КГГА отмечает, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги.

"Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты за сигналы о воздушной угрозе. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги - спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения", - говорится в сообщении.

Так, если двери укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить по телефону спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срежут, чтобы люди были в безопасности.

Напомним, что с 11 октября в Киеве вводятся графики поочередного электроснабжения.

Кроме того, жителей Киева просили ограничить плановые посещения медучреждений, чтобы не подвергать себя опасности из-за возможных атак россиян.

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