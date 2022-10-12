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У Києві зрізатимуть замки з зачинених укриттів під час тривоги

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Київ, Середа 12 жовтня 2022 15:34
У Києві зрізатимуть замки з зачинених укриттів під час тривоги Фото: у Києві зрізатимуть замки з зачинених укриттів під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві рятувальники будуть зрізати замки з укриттів, якщо вони будуть зачинені під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

КМДА зазначає, що всі укриття, які належать до фонду захисних споруд, повинні бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги.

"Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги - рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд", - скзано у повідомленні.

Так, якщо двері укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зріжуть, щоб люди були у безпеці.

Нагадаємо, що з 11 жовтня у Києві вводяться графіки почергового електропостачання.

Окрім того, жителів Києва просили обмежити планові відвідування медзакладів, щоб не наражати себе на небезпеку через можливі атаки росіян.

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