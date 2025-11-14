У Києві зранку знову пролунали вибухи: в чому причина

У п'ятницю зранку, 14 листопада, у Києві вчергове пролунали вибухи. Ворог знову намагається атакувати столицю дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.
Прямо зараз серію звуків вибухів було чути приблизно о 04:43. Зокрема, працювала протиповітряна оборона столиці.
Приблизно за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на східних околицях Києва продовжується фіксація дронів РФ. Вони тримали південно-західний курс.
Станом на 04:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по Києву. На місто летіли дрони та ракети різних типів, внаслідок чого протягом кількох годин було чути сильні вибухи.
Наразі відомо, що майже в усіх районах Києва зафіксовано наслідки. Зокрема, були неодноразові повідомлення про пожежі в будинках внаслідок ворожої атаки.
Також відомо, що у Києві вже понад десяток постраждалих. Серед них - вагітна жінка.
