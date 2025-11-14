У Києві зранку знову пролунали вибухи: в чому причина

Прямо зараз серію звуків вибухів було чути приблизно о 04:43. Зокрема, працювала протиповітряна оборона столиці.

Приблизно за годину до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на східних околицях Києва продовжується фіксація дронів РФ. Вони тримали південно-західний курс.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.