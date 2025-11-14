Уламки влучили у будинок, ще кілька висоток горять: перші наслідки обстрілу Києва
В ніч на 14 листопада російські окупанти масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок ворожої атаки у столиці горять багатоповерхові будинки та вже відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Головне:
- ворог запустив по столиці дрони, балістику, крилаті ракети та ракети "Кинджал";
- у Києві палає багато будинків;
- внаслідок атаки постраждали 5 людей.
Чим били росіяни
Зазначимо, що з самого вечора, 13 листопада, у Повітряних силах ЗСУ фіксували ворожі дрони в різних регіонах країни.
Вже ближче до кінця доби ворог намагався атакувати цими дронами столицю, а з настанням 14 листопада у повітряному просторі України із фіксувалися крилаті ракети, балістичні та ракети "Кинджал", які ворог спрямував в напрямку Києва і не тільки. На тлі цього у столиці неодноразово лунали вибухи і продовжується досі.
Зокрема, близько 01:27 на столицю знову летіла балістика.
Перші наслідки
За даними Кличка та Ткаченка, наслідки ворожої атаки наразі фіксується щонайменше у Дніпровському, Дарницькому, Подільському, Шевченківському, та Солом'янському районах.
Дніпровський район
Начальник КМВА інформував, що за попередніми даними, у Дніпровському районі зафіксовано влучання дрону у житловий будинок. Водночас Кличко писав, що в 5-ти поверховий будинок влучили уламки.
"У Дніпровському районі займання в багатоповерховому житловому будинку. Екстрені служби прямують", - додав Кличко о 01:25.
Оновлено о 01:52
"У Дніпровському районі, де уламки влучили в пʼятиповерховий житловий будинок, є руйнування на одному з нижніх поверхів, палають також дві квартири. З будинку евакуювали 9 людей. Усі служби працюють на місці", - написав Кличко в цю хвилину.
Дарницький район
З самого початку була інформація, що у Дарницькому районі падає автівка. Проте згодом стало додатково відомо, що впали уламки на території школи та у дворі житлового будинку.
Станом на 01:36 відомо, що у Дарницькому районі падає щонайменше дві багатоповерхівки.
Подільський район
"У Подільському районі займання в житловій багатоповерхівці", - йшлося у повідомленні Кличка о 01:09.
Через деякий час він додав, що у Подільському районі ще за однією адресою загоряння в багатоповерхівці, орієнтовно, на 12 поверсі.
Оновлено о 01:45
"Займання ще в одному житловому будинку в Подільському районі", - уточнив мер.
Оновлено о 02:10
Кличко поінформував, що у Подільському районі пожежа в п'ятиповерхівці та в нежитловій будівлі.
Деснянський район
За даними мера Києва, у Деснянському районі падає багатоповерховий будинок.
Солом'янський район
"У Соломʼянському районі загоряння на даху житлової пʼятиповерхівки", - поінформував Кличко о 01:29.
Шевченківський район
Відомо, що у цьому районі загорілися уламки на відкритій території.
Оновлено о 02:04
"У Шевченківському районі руйнування в адмінбудівлі", - розповів очільник столиці
Голосіїський район
В цьому районі внаслідок падіння уламків, займання в медзакладі.
Святошинський район
За словами мера, у Святошинському районі станом на 02:10 горить приватний будинок.
Постраждалі
Наразі відомо, медиків викликали щонайменше у Шевченківській, Дарницький, Дніпровський, Солом'янський та Деснянський райони.
Мер столиці о 01:37 писав, що внаслідок ворожої атаки у столиці госпіталізували двох постраждалих.
Оновлено о 01:50
Тимур Ткаченко написав, що кількість постраждалих у столиці зросла до 5.
Атаки РФ по Києву
Нагадаємо, що росіяни останнім часом регулярно атакують Київ дронами і ракетами. Під ударами РФ енергетика та інші об'єкти.
Наприклад, так сталося в ніч на 8 листопада. Тоді в результаті дронової атаки в Печерському районі було зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.