В Киеве утром снова прогремели взрывы: в чем причина

Прямо сейчас серию звуков взрывов было слышно примерно в 04:43. В частности, работала противовоздушная оборона столицы.

Примерно за час до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на восточных окраинах Киева продолжается фиксация дронов РФ. Они держали юго-западный курс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.