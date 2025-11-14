RU

В Киеве утром снова прогремели взрывы: в чем причина

Фото: военные фиксировали в окрестностях столицы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу утром, 14 ноября, в Киеве в очередной раз прогремели взрывы. Враг снова пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Прямо сейчас серию звуков взрывов было слышно примерно в 04:43. В частности, работала противовоздушная оборона столицы.

Примерно за час до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на восточных окраинах Киева продолжается фиксация дронов РФ. Они держали юго-западный курс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Массированная атака РФ по Киеву

Напомним, что этой ночью враг совершил комбинированную атаку по Киеву. На город летели дроны и ракеты различных типов, в результате чего в течение нескольких часов были слышны сильные взрывы.

Известно, что почти во всех районах Киева зафиксированы последствия. В частности, были неоднократные сообщения о пожарах в домах в результате вражеской атаки.

Также известно, что в Киеве уже более десятка пострадавших. Среди них - беременная женщина.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

