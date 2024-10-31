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У Києві зранку внаслідок атаки була пошкоджена високовольтна лінія, - ДТЕК

Четвер 31 жовтня 2024 15:08
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У Києві зранку внаслідок атаки була пошкоджена високовольтна лінія, - ДТЕК Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, через падіння ворожого дрона у Києві була пошкоджена високовольтна лінія. Наразі вона потребує суттєвого відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Сьогодні через падіння ворожого дрона в столиці була пошкоджена високовольтна лінія ДТЕК. Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення", - пише ДТЕК.

Зазначається, що енергетики наразі продовжують її ремонтувати.

Обстріл України у ніч на 31 жовтня

У ніч на 31 жовтня російські терористи атакували:

  • міст через Білгород-Дністровський лиман у селищі Затока Одеської області;
  • місто Краматорськ.

Також на територію України було запущено 43 ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Станом на 08:00 було підтверджено збиття:

  • двох керованих авіаційних ракет типу Х-59/69 в Одеській області;
  • 17 безпілотних літальних апаратів.

Зокрема уламки дрона були виявлені на території містечка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Київській області.

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