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У Київській області уламки дрона впали на території містечка для ВПО

Четвер 31 жовтня 2024 09:46
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У Київській області уламки дрона впали на території містечка для ВПО Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протиповітряна оборона (ППО) знищила усі ворожі повітряні цілі, які атакували Київську область. Уламки дрона були виявлені на території містечка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка.

За словами Кравченка, цієї ночі ворог вкотре атакував Київській області безпілотними літальними апаратами (БпЛА), втім, усі цілі були знищені. Постраждалих внаслідок атаки, а також руйнувань житлової чи критичної інфраструктури немає.

"В одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено", - додав він.

Наразі оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

Обстріли України у ніч на 31 жовтня

У ніч на 31 жовтня терористи атакували:

  • міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області;
  • Краматорськ.

Зокрема на територію України були запущені 43 ударних БпЛА.

Станом на 08:00 підтверджено збиття:

  • двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 в Одеській області;
  • 17 БпЛА.

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