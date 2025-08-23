У Києві зранку оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Нічна атака на Україну

В ніч на 23 серпня армія РФ випустила по Україні 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 36 дронів, але були і влучання.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували влучання 13 безпілотників у семи локаціях в Донецькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

Цієї ночі росіяни вдарили дронами по Конотопу у Сумській області. За повідомленнями місцевої влади, зафіксовано три "прильоти", ніхто не постраждав. Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.