Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве утром объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве воздушная тревога 23 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушную тревогу в Киеве объявили утром 23 августа. Жителей столицы предупреждают за угрозу дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тревога в Киеве была объявлена в 9:58. До этого воздушная тревога охватила несколько районов Киевской области - Обуховский, Бориспольский, Броварской, а затем и Вышгородский.

Мониторинговые группы и местные власти пишут об угрозе дронов для столицы.

В 10:08 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 10:21. В Киеве - отбой воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00

 

 

Ночная атака на Украину

В ночь на 23 августа армия РФ выпустила по Украине 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов, но были и попадания.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали попадание 13 беспилотников в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Этой ночью россияне ударили дронами по Конотопу в Сумской области. По сообщениям местных властей, зафиксировано три "прилета", никто не пострадал. Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.

